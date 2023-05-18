Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Кузнецова (бывший заместитель министра здравоохранения Челябинской области), изменил приговор Центрального районного суда Челябинска от третьего февраля 2023 года.

Судом первой инстанции Кузнецов был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».

Кузнецову по совокупности данных преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно- распорядительных полномочий на срок два года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, суд апелляционной инстанции исключил назначение указанного дополнительного наказания. А это право занимать указанные выше должности.

Напомним, Александр Кузнецов был сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.