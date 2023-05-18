18.05.2023
Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте
18.05.2023
Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги
18.05.2023
Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске
18.05.2023
Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»
18.05.2023
Арестованы челябинцы, которые вымогали деньги у подростка
18.05.2023
Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность
Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность
17.04.2023
Бывший замглавы Челябинска будет ждать суда под домашним арестом
02.03.2023
Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО
21.02.2023
Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ
03.02.2023
Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области оставили на свободе
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023