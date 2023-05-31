Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка

В Челябинской области вынес приговор 39-летнему жителю Верхнеуральского района, из-за необдуманных действий которого погиб 13-летний ребенок.

Мужчина признан виновным по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». С учетом смягчающих вину обстоятельств суда назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Как напомнили в пресс-центре региональной прокуратуры, трагедия произошла 17 февраля этого года в поселке Дзержинка, куда житель района приехал в гости с женой и детьми. Он занес в дом пятилитровый газовый баллон, долгое время хранившийся в автомобиле при отрицательных температурах, и поставил его в раковину под горячую воду.

Нагревшись, баллон разгерметизировался. Произошло воспламенение газа, что привело к обрушению потолочного перекрытия на 13-летнего мальчика и возгоранию квартиры. От полученной травмы ребенок скончался.