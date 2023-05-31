31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
31.05.2023
Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом
31.05.2023
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
31.05.2023
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка
17.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
В Челябинской области обрушился потолок в жилом доме: погиб подросток, четыре человека пострадали
25.01.2017
В Челябинске ребенок провалился в открытый колодец
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023