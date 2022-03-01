Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы

Адвокат Алексея Абаимова, обвиняемого в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область), просил облсуд разрешить его подзащитному пользоваться средствами связи. Однако в удовлетворении апелляционной жалобы защитнику фигуранта уголовного дела было отказано.

Рассмотрев жалобу, Челябинский областной суд оставил постановление Курчатовского районного суда от шестого декабря 2021 года без изменения, отказав адвокату Абаимова об изменении тому меры пресечения в части запрета на использование средств связи для общения с физическими лицами, перечисленными в постановлении.

Напомним, Алексей Абаимов является заместителем начальника отдела капитального строительства ООО «Технострой» (ранее был директором ОГКУ «Челябоблинвестстрой»). В апреле 2020 года его отправили в СИЗО по обвинению в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. В марте 2021-го года Абаимова из следственного изолятора выпустили, смягчив меру пресечения. При этом средствами связи пользоваться запретили.

Вместе с Абаимовым по данному уголовному делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, которой меняют получение 2,2 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова полтора миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

Кроме того, по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В центре внимания снова оказались ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и Алексей Абаимов.