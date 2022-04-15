Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняемая в получении взятки и мошенничестве, освобождена от занимаемой должности

Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Антонову Татьяну Николаевну от замещаемой должности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 14 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в постановлении.

Напомним, Татьяна Антонова была задержана в апреле 2020 года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ

(мошенничество и получение взяток в особо крупном размере от директора фирмы «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова за ввод биатлонного стадиона в Златоусте и центра шок-трека в Челябинске). Изначально в отношении нее была избрания мера пресечения в виде заключения под стражу. В апреле 2021 года заменена на запрет определенных действий. В октябре Курчатовский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению уголовного дела. По уголовному делу проходит также экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов. По версии следствия, Абаимов, как и Антонова, получал взятки от Михаила Азаматова. Подсудимые вину не признают.