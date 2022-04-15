14.04.2022
Пруд в Златоусте очистят, Булзи газифицируют
14.04.2022
В трех городах Челябинской области продлены НМУ еще на сутки
14.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2022
СК России возбудил уголовное дело после обстрела посёлка в Брянской области
14.04.2022
Владимир Путин заявил о задержках оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран
14.04.2022
Южноуральским бизнесменам напомнили об обязанности сообщать о контролируемых иностранных компаниях
Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
01.03.2022
Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы
03.08.2021
Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
11.04.2022