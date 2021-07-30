30.07.2021
По-русски не говорил: в Челябинске задержали иностранца с крупной партией наркотиков
30.07.2021
Не смогли оплатить проезд наличными: двух девочек из Челябинска высадили из электрички на безлюдной станции
30.07.2021
На площади Революции Челябинска из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения
30.07.2021
Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года
30.07.2021
Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках
30.07.2021
У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей
Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021