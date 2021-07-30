Транспортные полицейские Челябинска задержали расхитителей металла в черных масках

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали двоих мужчин, похитивших металлолом из вагона поезда на станции Кунашак.

Злоумышленники были застигнуты на месте преступления: они скинули из вагона полтонны металлолома, который должен был отправиться на переработку в Магнитогорск.

«Похищенный металл два 38-летних челябинца планировали сдать в скупку, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Однако они не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции», - сообщила сотрудники пресс-службы УТ МВД России по УрФО Елена Епимахова.

Злоумышленники подготовились к совершению преступления заранее и предприняли меры, чтобы скрыть свою внешность и следы, надев черные шапки и перчатки. Все предметы маскировки и 25 фрагментов похищенного лома металла были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следователями Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.