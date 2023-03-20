Требуется помощь: полицейские ищут без вести пропавшего челябинца

Челябинские полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину. Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию.

Разыскивается без вести пропавший Отт Андрей Иванович, 1950 года рождения.

«Мужчина ушел 19 марта 2023 года с адреса Ворошилова14 «а», в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», - сообщили в полиции Челябинска.

Приметы разыскиваемого: на вид 70-72 года, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, глаза голубые.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, темно-синяя шапка.

Челябинцев, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам сотрудников отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску: 8-950-741-90-00, 8-951-804-48-99 либо 02.