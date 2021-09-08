Треть миллиона рублей лишился работодатель из Челябинска, взяв на работу бывшего уголовника

Сотрудники полиции Челябинска раскрыли кражу колес с территории коммерческого предприятия. Сотрудник предприятия в одиночку вынес 67 автомобильных колес и беспрепятственно вывез их с территории предприятия, на котором работал. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

В полицию Металлургического района Челябинска обратился сотрудник организации, расположенной по Шоссе Металлургов, с заявлением о том, что с территории предприятия похищены 67 автомобильных колес общей стоимостью около 350 000 рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник организации, ранее судимый за имущественное преступление. Установлено, что подозреваемый на транспорте предприятия вывез имущество с целью получения прибыли. Часть похищенного изъята, остальное злоумышленник успел реализовать», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.