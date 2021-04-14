У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы у 75-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело. Старичку грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области в ходе проведения мероприятия выявлен факт незаконного хранения трех единиц огнестрельного оружия.

У 75-летнего дедушки стражи порядка нашли обрез, револьвер и пистолет. Также полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы в количестве 13 штук.

«По данному факту отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет», - сообщил сотрудник УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Напомним, сейчас в Челябинской области проходит акция по добровольной сдаче оружия и боеприпасов за вознаграждение «Оружие-2021». В его рамках любой житель, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, может сдать их в ближайший отдел полиции. При этом человек будет освобожден от уголовного преследование и даже получит денежное вознаграждение при условии отсутствия за оружием криминального происхождения.

Это мероприятие проводится с 2000 года. За весь этот период жителям региона выплачено более 17 миллионов рублей. Южноуральцы же, в свою очередь, за 19 лет сдали более 8500 единиц оружия, свыше 356 тысяч боеприпасов, 571 гранату, 415 килограммов взрывчатых веществ, пять гранатометов и четыре пулемета.