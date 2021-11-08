У участников ОПГ из Челябинской области изъято 18 тысяч литров этилового спирта

В Челябинской области участники организованной группы обвиняются в незаконном обороте алкогольной продукции. У обвиняемых изъято около 18 тысяч литров этилового спирта и почти три тысячи готовых к реализации бутылок немаркированного спиртного.

Нелегальное производство крепких напитков осуществлялось на территории Каслинского района в арендованных складских помещениях. Противоправную деятельность организованной группы пресекли сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка МВД региона.

Этиловый спирт и бутылки с крепким алкоголем были изъяты в ходе проведенных обысков по местам производства и хранения нелегальной продукции в Каслинском и Сосновском районах. Помимо этого, полицейские обнаружили свыше 18 тысяч пол-литровых стеклянных емкостей, более десяти тысяч крышек для укупоривания бутылок, ароматизаторы, самодельный аппарат для розлива алкогольной продукции в виде трех пластиковых бочек с мотором для смешивания спиртосодержащей жидкости и тремя шлангами, ленты с самоклеящимися этикетками с наименованием алкогольной продукции.

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«По обстоятельствам совершенного преступления злоумышленникам предъявлено обвинение в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. За данное противоправное деяние законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в региональном полицейском главке.

На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причиненный злоумышленниками ущерб предварительно оценен примерно в два миллиона рублей.