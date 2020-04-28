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Uber попал в аварию в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 10:36
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске водитель легкового автомобиля протаранил машину такси Uber. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ДТП с участием такси Uber произошло 27 апреля в половине одиннадцатого вечера на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского.  Момент аварии зафиксировали камеры компании «Интерсвязь». На кадрах видно, что такси поворачивает налево на зеленый сигнал светофора. В нее врезается легковушка, которая ехала прямо на красный свет.

«Авария произошла в 22:25 на регулируемом перекрестке.  Автомобиль «Лада Гранта» врезался в «Рено Логан». Машины получили механические повреждения», - сообщила сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по городу Челябинску Алена Безменова.

«Погибших и пострадавших в результате ДТП нет», - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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