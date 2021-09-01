Учитель из Миасса взыскал с директора школы, обматерившего его, деньги

В Миассе (Челябинская область) учитель добился в суде выплаты компенсации от директора за его оскорбление нецензурной бранью. Педагог требовал, чтобы с руководителя образовательного учреждения взыскали 200 тысяч рублей. Суд принял решение, что директор заплатит 30 тысяч.

Судом установлено, что в один из дней декабря 2019 года ответчик, являющийся директором одного из учебных заведений Миасса, в тренерской комнате оскорбил в неприличной форме учителя. За это мировым судьей он был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей. Но преподаватель с этим не согласился и причиненный моральный вред оценил в 200 тысяч рублей.

«Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали. Заслушав стороны, их представителей, исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. При рассмотрении дела суд основывался на положениях гражданского законодательства, которое предусматривает, что на ответчика, допустившего в отношении истца высказывание в оскорбительной форме, может быть возложена обязанность компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей.