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«Уральские авиалинии» оштрафованы за отмену рейсов

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована за отмену рейсов. Воздушный перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей.

Свердловской транспортной прокуратурой установлено, что в сентябре и октябре 2020 года ОАО АК «Уральские авиалинии» неоднократно производилась отмена авиарейсов сообщением Челябинск – Москва, Симферополь – Пермь, Симферополь – Барнаул и Москва – Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры, в отношении авиаперевозчика возбуждено дело по статье «Повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

По результатам рассмотрения постановления прокурора территориальным органом Роспотребнадзора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей.