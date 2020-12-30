«Уральские авиалинии» оштрафованы за отмену рейсов

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания «Уральские авиалинии» оштрафована за отмену рейсов. Воздушный перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей.
Свердловской транспортной прокуратурой установлено, что в сентябре и октябре 2020 года ОАО АК «Уральские авиалинии» неоднократно производилась отмена авиарейсов сообщением Челябинск – Москва, Симферополь – Пермь, Симферополь – Барнаул и Москва – Сочи по причине оптимизации движения воздушного парка.
Как сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры, в отношении авиаперевозчика возбуждено дело по статье «Повторное совершение административного правонарушения по оказанию населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».
По результатам рассмотрения постановления прокурора территориальным органом Роспотребнадзора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тысяч рублей.