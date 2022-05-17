17.05.2022
Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»
17.05.2022
В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы
17.05.2022
В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство
17.05.2022
В поселке Новосинеглазово отключат водоснабжение
17.05.2022
В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца
17.05.2022
В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли
В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца
23.02.2022
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке
30.07.2021
В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело
28.06.2021
В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного
14.06.2021
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022