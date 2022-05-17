В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту обнаружения тела недоношенного младенца в Аргаяшском районе.

Эту информацию подтвердил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказал представитель силового ведомства.

По неофициальной информации, ребенок был найден в выгребной яме.

Это не первый подобный случай на Южном Урале.

Так, в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Однако мать-убийца избежала наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка.