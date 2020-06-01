В Аргаяшском районе в ДТП погиб человек

В Аргаяшском районе (Челябинская область) произошла авария, в которой погиб человек. Водитель иномарки врезался в пассажирский ПАЗик.

Авария со смертельным исходом произошла в деревне Дербишева на территории Аргаяшского района.

«29 - летний водитель, управляя автомобилем Фольксваген Гольф, на закруглении дороги влево, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался в больнице, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован.