В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде

В Аше (Челябинская область) подросток, скрываясь от ГИБДД, заехал на машине в местный водоем. Убегать от сотрудников полиции ему и его пассажиру пришлось уже в мокрой одежде. Стражи порядка настигли их в лесу.

В Аше на улице Мира сотрудники ГИБДД при осуществлении надзора за дорожным движением, обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21100, водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требования инспектора ДПС об остановке водитель не отреагировал. Сотрудники ДПС организовали преследование авто. Оно попало в поле зрения видеорегистратора, установленного в полицейском авто.

На кадрах видно, что машина сначала петляет по дороге, а затем на скорости залетает в местных водоем и там глохнет. Из автомобиля выскакивают два молодых парня. Вода им примерно по колено. Они выбираются на берег и путаются убежать от полицейских и спрятаться в лесу. Там их и настигают сотрудники ГИБДД.

«За управлением автомобиля находился 18-летний подросток, который при проверке документы на автомобиль не предъявил. В ходе проведения административного расследования было, установлено данный подросток уже неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за аналогичные правонарушение в 2020 году последний раз в декабре месяце, когда подростку было всего 17 лет», - рассказала заместитель начальника отделения пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Возбуждены административные дела за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным и за невыполнение законного требования сотрудника полиции, об остановке транспортного средства.