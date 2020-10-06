В Аше посадили химика-самоучку, который производил наркотики

Житель Аши (Челябинская область) осужден за незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров массой свыше 4,5 килограммов. Также у обвиняемого изъяты два поддельных паспорта,

Судом установлено, что обвиняемый в 2019 году в Аше в своем гараже при помощи лабораторного оборудования, реактивов и прекурсоров наладил незаконное производство наркотических средств, которые сбывал посредством системы закладок на территориях Челябинской и Свердловской областей и республики Башкортостан.

Обвиняемый был задержан в августе 2019 года, помимо лабораторного оборудования из незаконного оборота изъяты около 500 граммов готовых наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 4 килограммов их прекурсоров.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, также у обвиняемого изъяты два поддельных паспорта, которые он предъявлял при получении посылок с запрещенными веществами, и обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.