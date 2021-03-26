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В Аше поймали и осудили мужчину, купившего поддельную купюру

В Челябинской области Ашинский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который купил у неизвестного поддельную банкноту номиналом пять тысяч рублей и расплатился ею в продуктовом магазине.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ашинец купил фальшивые деньги в ноябре 2020 года в Уфе.

«Мужчина у неустановленного лица приобрел поддельный денежный билет Центрального Банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей, которым в дальнейшем в магазине расплатился за продукты питания», - уточнила Мамаева.

Ашинца признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

С учетом позиции гособвинителя мужчине назначили четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало о 30-летней жительнице Верхнеуральского района, которая оплачивала покупки сувенирными купюрами. Она купила на ненастоящие деньги телефон, расплатилась за газовое топливо. Суд признал ее виновной, но отложил исполнение наказания из-за беременности и наличия у нее ребенка 2020 года рождения.