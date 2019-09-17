В Аше прикрыта крупная нарколаборатория
Происшествия
Сегодня, 14:46

Сотрудники Уфимского линейного управления выявили и пресекли деятельность нарколаборатории в Аше (Челябинской области). Изъято порядка 10 килограммов наркотиков, который местный житель планировал распространять в Башкортостане и Свердловской области.

Сотрудники Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Челябинской области, организовавшего лабораторию по изготовлению синтетических наркотических средств в собственном гараже.

«Установлено, что 41-летний житель Аши самостоятельно распространял наркотические средства на территории Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкортостан путем тайников-закладок. В оборудованном гараже подозреваемый изготавливал синтетические наркотические средства. Для того чтобы закупить необходимые для изготовления наркотиков прекурсоры, мужчина приобрел поддельные паспорта», - сообщили в Уфимском ЛУ МВД России на транспорте.

В общей сложности сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Уфимского ЛУ МВД России на транспорте изъяли около 50 литров специальной жидкости, 10 килограммов производных порошкообразных веществ и практически полкилограмма готовых наркотиков. Также в гараже задержанного было обнаружено гладкоствольное двуствольное охотничье ружье с патронами.

В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения – заключение под стражу.

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Наркотики
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