В Аше прикрыта крупная нарколаборатория

Сотрудники Уфимского линейного управления выявили и пресекли деятельность нарколаборатории в Аше (Челябинской области). Изъято порядка 10 килограммов наркотиков, который местный житель планировал распространять в Башкортостане и Свердловской области.

Сотрудники Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженца Челябинской области, организовавшего лабораторию по изготовлению синтетических наркотических средств в собственном гараже.

«Установлено, что 41-летний житель Аши самостоятельно распространял наркотические средства на территории Челябинской, Свердловской областей и Республики Башкортостан путем тайников-закладок. В оборудованном гараже подозреваемый изготавливал синтетические наркотические средства. Для того чтобы закупить необходимые для изготовления наркотиков прекурсоры, мужчина приобрел поддельные паспорта», - сообщили в Уфимском ЛУ МВД России на транспорте.

В общей сложности сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Уфимского ЛУ МВД России на транспорте изъяли около 50 литров специальной жидкости, 10 килограммов производных порошкообразных веществ и практически полкилограмма готовых наркотиков. Также в гараже задержанного было обнаружено гладкоствольное двуствольное охотничье ружье с патронами.

В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения – заключение под стражу.