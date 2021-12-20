В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель

В Ашинском районе (Челябинская область) водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения и протаранил Газель. От полученных травм он скончался. Еще два человека находятся в больнице.

Авария произошла сегодня, 20 декабря, на 1550 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района.

«Мужчина, управляя автомобилем Митсубиси Лансер, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем Газель, после чего автомобиль Митсубиси Лансер развернуло с последующим столкновение с попутно движущимся позади автомобилем Джили МК-Кросс», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Митсубиси скончался в больнице, пассажир Митсубиси и пассажир Джили получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу.