20.12.2021
В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары
20.12.2021
В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель
20.12.2021
Челябинца, провалившегося под лед, спасти не удалось
20.12.2021
Команда УралГУФК отличилась на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
20.12.2021
Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена
20.12.2021
В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли
В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель
16.12.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
07.12.2021
На трассах Челябинской области за сутки погибли три человека, восемь пострадали
06.12.2021
По поручению Котовой: движение на Цвиллинга и Первой Пятилетки будут регулировать сотрудники ГИБДД
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021