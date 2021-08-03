В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков

В Челябинской области сотрудников ГБУЗ “Городская больница №1” Еманжелинска привлекли к дисциплинарной ответственности. Причиной стало нарушение проведение освидетельствование подростков на состояние опьянения.

Во время прокурорской проверки нашли нарушения ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” и ФЗ “О наркотических средствах и психотропных веществах”.

“Так, при освидетельствовании несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет на состояние опьянения, в том числе наркотического, информированное добровольное согласие на проведение освидетельствования не отбиралось, не всегда, проводился отбор проб биологического объекта для направления на химико-токсикологическое исследование, а также исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, не корректно или неверно заполнялись документы о результатах освидетельствования, что впоследствии воспрепятствовало привлечению правонарушителей к установленной законом ответственности”, - рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Городской прокурор внес представление главному врачу ГБУЗ “Городская больница № 1 г. Еманжелинск” об устранении нарушений закона с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

“По результатам рассмотрения представления четырем врачам больницы объявлены замечания, приняты меры по устранению нарушений закона”, - добавили в прокуратуре области.