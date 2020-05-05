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В Бредах сотрудники Росгвардии спасли на пожаре четырех детей

Происшествия
Сегодня, 17:46

В поселке Бреды (Челябинская область) инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Павел Бородин вместе со своим братом Андреем вынесли из загоревшегося частного дома четырех малолетних детей и локализовали возгорание. Оба находились на выходном дне.

ЧП произошло четвертого мая около часа дня. Братья, возвращаясь домой, заметили густые черные клубы дыма, поднимающиеся от одного из частных домов. Мужчины направились к месту происшествия, где обнаружили горение веранды, из которой доносились женские крики о помощи.

Сообщив о произошедшем в пожарную часть, Павел и Андрей Бородины открыли горевшую дверь пристройки, в которой находилась хозяйка дома. Встревоженная женщина сообщила, что внутри дома находятся дети.

«Офицеры зашли в задымленное помещение, обнаружили в комнатах трех спящих малолетних детей и 10-летнего мальчика. Мужчины вынесли их на улицу, затем обесточили электроэнергию и приступили к тушению пожара подручными средствами. К моменту прибытия огнеборцев, открытый огонь братьям удалось локализовать», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты.

 

 

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