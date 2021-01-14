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В центре Челябинска маршрутку вынесло на встречку после ДТП

В четверг, 14 января, в центре Челябинска столкнулись маршрутный ПАЗ и «Тойота». На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Авария произошла около девяти часов вечера на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. По словам очевидцев, маршрутка, следовавшая по маршруту 218, врезалась в легковой автомобиль «Тойота». От удара ПАЗ развернуло рабросило на встречную полосу.

Из-за аварии встало движение троллейбусов, которые поворачивают с улицы Свободы на проспект Ленина в сторону ЮУрГУ.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром на проспекте Ленина произошло столкновение четырёх машин. Две из них развернуло, одну - выбросило с дороги. Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.