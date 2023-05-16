В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали

В Челябинске в столкновении с трамваем 16-го маршрута пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля «Тойота».

Авария произошла в восьмом часу вечера 15 мая на проспекте Ленина, около дома №53.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, водитель 1984 года рождения за рулем полуприцепа «Вольво» ехал по проспекту Ленина со стороны Воровского и на регулируемом перекрестке врезался в «Тойоту Камри». В результате легковушку вынесло на трамвайные пути.

Водителю «Тойоты», молодому мужчине 1988 года рождения, и его пассажиру, женщине 1965 года рождения, в результате столкновения их автомобиля с электротранспортом потребовалась (и была оказана) медицинская помощь.

На водителя полуприцепа «Вольво», по информации ГИБДД, опубликованной после ДТП, вечером 15 мая, стражи порядка собирались составить административный материал по части шестой статьи 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».