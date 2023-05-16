16.05.2023
В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали
16.05.2023
АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2022 год
15.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 мая (18+)
15.05.2023
В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП
15.05.2023
Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят
15.05.2023
В Челябинске будут судить аферистов, преступными действиями которых управляли из-за границы
В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали
08.05.2023
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
22.03.2023
В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023