В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали

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15.05.2023

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16.05.2023

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В Челябинске в столкновении с трамваем 16-го маршрута пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля «Тойота».

Авария произошла в восьмом часу вечера 15 мая на проспекте Ленина, около дома №53.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, водитель 1984 года рождения за рулем полуприцепа «Вольво» ехал по проспекту Ленина со стороны Воровского и на регулируемом перекрестке врезался в «Тойоту Камри». В результате легковушку вынесло на трамвайные пути.

Водителю «Тойоты», молодому мужчине 1988 года рождения, и его пассажиру, женщине 1965 года рождения, в результате столкновения их автомобиля с электротранспортом потребовалась (и была оказана) медицинская помощь.

На водителя полуприцепа «Вольво», по информации ГИБДД, опубликованной после ДТП, вечером 15 мая, стражи порядка собирались составить административный материал по части шестой статьи 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

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15.05.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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НМУ продлены еще на сутки, в Челябинске отмечено превышение ПДК по сероводороду

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В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди

11.05.2023 18:33

Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений

11.05.2023 18:25

В Челябинской области вводят новую меру поддержки детей-сирот

11.05.2023 18:09

Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе

11.05.2023 18:06

Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах

11.05.2023 18:03

Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение

11.05.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая (18+)

11.05.2023 17:51

Лазарев – об итогах 2022 года: Хорошо и дружно сработали одной большой командой Челябинской области