В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку

Сегодня, 22 апреля, в центре Челябинска произошло столкновение трех иномарок. Одну из них от удара выбросило на встречную полосу. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил очевидец ДТП.

Авария произошла в районе дома №32 на улице Энгельса. На место прибыли пожарные и реанимобиль.

Вместе с тем, как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, произошло столкновение автомобилей Toyota Camry, Ford и Toyota Corolla.

«Пострадавших в аварии нет», - сказали в городской Госавтоинспекции.

Видео предоставлено читателем агентства «Урал-пресс-информ»