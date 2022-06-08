08.06.2022
В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
08.06.2022
«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
08.06.2022
Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
23.05.2022
В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
04.05.2022
В Челябинской области бешенство унесло жизни 30 домашних и диких животных
04.04.2022
Челябинская область оказалась самым неблагополучным регионом России по бешенству
29.03.2022
В Челябинской области новыми жертвами бешенства стали лиса и две собаки
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022