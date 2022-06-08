В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака

В Чебаркуле (Челябинская область) от бешенства погибла двухлетняя домашняя собака, жившая в частном доме. С начала года четвероногая стала 15-й по счету собакой в регионе, чья смерть наступила в результате заражения смертельным вирусом.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, отметив, что причину гибели домашнего питомца 31-го мая подтвердила Увельская ветеринарная лаборатория.

«Населенный пункт, где выявлено заболевшее животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - отметила Татьяна Нахтигаль.

Она напомнила, что с начала года на Южном Урале от смертельного вируса скончалось 34 животных. Включая последнюю жертву бешенства, это 15 собак, две енотовидные собаки, восемь лис, семь кошек и две домашние декоративные крысы.