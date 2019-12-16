Добралось и до рогатых

В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Происшествия
Сегодня, 16:37
Автор: 
Евгения Александрова

В селе Травники Чебаркульского района Челябинской области от бешенства умер бычок. После гибели теленка специалисты взяли пробы биоматериала и обнаружили вирус смертельного заболевания.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, всего с начала 2019-го года на Южном Урале выявлено 67 случаев бешенства животных в 59-ти неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2018-го было зарегистрировано 44 случая. Чаще всего в этом году бешенство выявляли у лис и кошек (в основном у бездомных).

Рост заболеваемости бешенством связан в том числе с повышением плотности популяции лисиц и с тем, что лесные жительницы, зараженные бешенством, беспрепятственно приходят в населенные пункты, где вступают в контакт с безнадзорными кошками и собаками.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова, охотники и егеря в этом году сделали все, что от них требуется: разбросали по лесам вкусные приманки с вакциной для диких животных.

Она напомнила, что Челябинская область - природный очаг бешенства. Всплеск заболеваемости - нормальное явление для Южного Урала. Вспышки, как правило, волнообразные: после затишья продолжительностью три-четыре года происходит рост заболеваемости, потом снова наблюдается некоторое затишье. Увеличение числа заболевших животных в регионе отмечается второй год подряд.

В части территорий карантин по бешенству отменен. Это Таукаевское охотничье угодье Красноармейского района (лиса); поселок Чулковка Саткинского района (собака); село Уйское Уйского района Челябинской области (кошка); Юрюзань (две кошки); Трехгорный (кошка); Аткульское охотхозяйство Еткульского района (лиса); село Половинка Увельского района (лиса); поселок Бреды (собака); деревня Малково (кошка).

Автор: 
Евгения Александрова
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