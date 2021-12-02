В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе

В Челябинске сегодня утром, второго декабря, в школе №105 на улице Кузнецова случилось возгорание. Из здания учебного заведения эвакуировались – до прибытия пожарных – 650 учеников и тридцать сотрудников.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, как оказалось, в школе загорелся электрощит на четвертом этаже. Пламя сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона потушили с помощью огнетушителей.

При данном происшествии никто не пострадал. В настоящее время школа работает в обычном режиме.