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В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон

Фото: 
ЧП / ДТП Челябинск / ВКонтакте
Происшествия
Сегодня, 13:32
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске 40—летняя женщина, управляя автомобилем Лексус, не справилась с управлением и на высокой скорости врезалась в торговый павильон. Гонщица госпитализирована.

Авария произошла в 8:30 утра на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Она попала на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что иномарка мчится на большой скорости. Предположительно, что водитель хотел проехать уже на запрещающий сигнал светофора.

«Водитель, женщина 1980-го года рождения не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень, затем пешеходное ограждение и врезалась в торговый павильон. На месте ей была оказана первая медицинская помощь, затем женщина была госпитализирована в больницу. Никто из пешеходов не пострадал», - сообщила Старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится административная проверка.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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