В Челябинске автоледи сбила девочку-подростка

В Челябинске автоледи на иномарке сбила 15-лтенюю девочку на «зебре». Случилось это вечером восьмого ноября около дома 48 по улице Бажова.

«44-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по улице Бажова в сторону улицы Героев Танкограда, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП получила телесные повреждения несовершеннолетняя девочка 2007 года рождения», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска проверят пешеходный переход на соответствие нормативным требованиям, проведут профилактические беседы в школе пострадавшей и выставят дополнительные экипажи ДПС.