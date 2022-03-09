В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом

В Челябинске молодой парень без водительского удостоверения сел за руль старенькой легковушки и устроил смертельное ДТП. Он залетел под Камаз. Он умер в больнице.

Авария со смертельным исходом произошла девятого марта во втором часу ночи на Копейском шоссе.

«Водитель 2003 года рождения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ 2105 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Камаз», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

«Он выехал на дорогу от кафе. Я увидел его только тогда, когда перед машиной он оказался. Снега тут навалено, не видно. Водителя зажало. А девушку выкинуло из машины. Она на дороге лежала», - рассказал водитель Камаза Эдуард.

Водители снова жалуются, что снежные холмы в Челябинске снова растут. После прошедшего снегопада они до сих пор не убраны, а из-за них водители не видят пешеходов и других участников дорожного движения.

Как сообщили в администрации Челябинска, сегодня, девятого марта, на улицах города Челябинска работает 289 единиц техники. В уборке задействовано 322 дорожных рабочих.



Минувшей ночью работала 221 единица техники. В уборке задействовано 73 дорожных рабочих.



Сейчас производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега. Информация о количестве техники и рабочих мест в дневное время поступает с учетом данных административных органов.