В Челябинске будут судить бандитов, похитивших у бизнесменов более 80 миллионов рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в участии в вооруженной преступной группы, разбоях и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемые в 2008 году в Челябинске, действуя в составе банды из семи человек, с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году обвиняемые совершили разбойное нападение еще на двоих предпринимателей, похитив у потерпевших не менее 16 миллионов рублей.

«Также соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. В отношении остальных участников банды расследование уголовного дела продолжается.