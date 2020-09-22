ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске будут судить бандитов, похитивших у бизнесменов более 80 миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 16:16
Размер текста

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в участии в вооруженной преступной группы, разбоях и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемые в 2008 году в Челябинске, действуя в составе банды из семи человек, с применением огнестрельного оружия, в том числе автомата с прибором для бесшумной стрельбы, совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году обвиняемые совершили разбойное нападение еще на двоих предпринимателей, похитив у потерпевших не менее 16 миллионов рублей.

«Также соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра и другое огнестрельное оружие и боеприпасы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. В отношении остальных участников банды расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 11:32
В Копейске в аварии на мокрой дороге пострадали четыре человека
Сегодня, 10:55
Челябинка лишилась полумиллиона рублей, решив продать инвалидное кресло своей матери
Сегодня, 10:38
В Кусе старая пятиэтажка покрылась плесенью: жители жалуются и копят долги
Вчера, 17:22
Южноуральцы за пару дней отдали аферистам два с половиной миллиона рублей
Вчера, 17:03
Полицейские Челябинска задержали «героиновых» наркоманов
Вчера, 16:46
Экс-мэр Миасса настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении следователя СК
Вчера, 16:10
Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев
Вчера, 16:08
Обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте хотел выйти из СИЗО
Вчера, 15:41
В Карталах пьяный мужчина избил полицейского, который помешал ему громить шлагбаум на железнодорожном переезде
Вчера, 15:26
В вузах Челябинской области взрывчатки не найдено
Спорт
Сегодня, 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Общество
Сегодня, 15:13
Число закрытых на карантин школ в Челябинской области за сутки выросло почти в три раза
Новости
Сегодня, 16:52
Происшествия
Жительницу Челябинска поймали на «закладках» фальшивок
Сегодня, 16:32
Федерация
Независимый эксперт опроверг опасность хранения пенсий на карте
Сегодня, 16:27
Общество
О возрождении храмов Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 16:24
Общество
Технологии компании «Интерсвязь» используют при реализации нацпроектов
Сегодня, 16:09
Происшествия
В Челябинске стартовал судебный процесс по делу бывшего главы города Евгения Тефтелева
Материалы рубрики
Сегодня, 16:52
Происшествия
Жительницу Челябинска поймали на «закладках» фальшивок
Сегодня, 16:09
Происшествия
В Челябинске стартовал судебный процесс по делу бывшего главы города Евгения Тефтелева
Сегодня, 14:46
Происшествия
В Златоусте за налеты на крупные магазины осудили банду малолеток
Сегодня, 12:23
Происшествия
Прокуратура наказала регоператора за нарушения при капремонте домов в Челябинске
Сегодня, 11:32
Происшествия
В Копейске в аварии на мокрой дороге пострадали четыре человека
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика