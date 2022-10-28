28.10.2022
В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
28.10.2022
Челябинские школьники сделали ангелов-хранителей для участников СВО
28.10.2022
В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа
28.10.2022
Навигатор сыграл злую шутку с супружеской парой из Башкирии
28.10.2022
У Театра «Омнибус» появился особый взгляд
В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона
26.10.2022
Суд обязал министерство дорожного хозяйство Челябинской области сделать дорогу
25.10.2022
Прокуратура не позволила убийце ребенка из Троицка отделаться малым сроком
18.10.2022
Подписал не предусмотренные контрактом работы – заплатит штраф
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022