В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона

Не кормила и избивала: мать троих детей в суде ответит за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"29-летняя женщина, являясь матерью троих несовершеннолетних детей (пяти и семи лет), не обеспечивала надлежащих условий для их проживания, безразлично относилась к их здоровью, не покупала продукты питания и предметы первой необходимости. Также на протяжении длительного времени жестоко обращалась с несовершеннолетними, наносила побои, отчего дети испытывали физические страдания", - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В июле 2022 года женщина оставила детей без присмотра на длительное время, в результате чего пятилетний ребенок выпал с балкона первого этажа.

Несовершеннолетние дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.

Уголовное дело направлено в суд.