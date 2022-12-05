В Челябинске будут судить наемного убийцу

Прокуратура Челябинской области отправила в суд уголовное дело в отношении наемного убийцы. Его нанял один из руководителей частного охранного предприятия, чтобы убить конкурента по бизнесу.

Попытка заказного убийства была совершена еще в 2008 году, но на след наемника силовики много лет выйти не могли. Заказчик преступления уже умер.

«Между руководителем частных охранных предприятий и его заместителем возник конфликт, в связи с тем, что потерпевший уволился из данных охранных организаций и организовал собственный охранный бизнес. В ходе осуществления самостоятельной коммерческой деятельности потерпевший начал переманивать клиентов предыдущего работодателя, а тот, в свою очередь, терять прибыль», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Мужчина нашел исполнителя убийства – жителя Челябинской области, передал ему пистолет, а также всю необходимую информацию о потерпевшем. 30 августа 2008 года киллер дожидался потерпевшего около его дома.

«По версии следствия, обвиняемый с целью убийства потерпевшего произвёл в него не менее пяти выстрелов из пистолета ТТ, причинив огнестрельные ранения в ногу, живот и спину. Довести до конца преступный умысел соучастники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с оказанием потерпевшему своевременной квалифицированной медицинской помощи», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В оплату от заказчика киллер получил легковой автомобиль.

Также установлено еще одно злодеяние подсудимого: в 2000 году в подъезде дома № 38 «а» по улице 40-летия Победы он зарезал бомжа.