В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение у южноуральцев свыше 73 миллионов рублей

В Челябинске перед судом предстанет руководитель «финансовой пирамиды» за хищение у 668 жителей денежных средств в размере свыше 73 миллионов рублей.

Прокуратура Челябинской области уже утвердила в отношении жителя республики Башкортостан обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Судебный процесс будет проходить в Центральном районном суде южноуральской столицы.

По версии следствия, в период с апреля 2013-го по февраль 2014 года, являясь фактическим руководителем ООО «ДревПром», действуя в составе организованной группы, обвиняемый использовал офисы, открытые на территории Челябинска и Челябинской области, заключал договоры финансирования с жителями, имеющими кредитные обязательства перед банками.

Согласно условиям договоров, южноуральцы производили оплату услуг ООО «ДревПром» в размере от 20 до 35 процентов от суммы кредита, а общество брало на себя обязательства погасить всю имеющуюся задолженность указанных лиц перед кредитной организацией.

«В действительности ООО «ДревПром» действовало по принципу финансовой пирамиды. Сообщники оплачивали лишь часть долга потерпевших перед кредитно-финансовыми организациями, а оставшейся суммой распоряжались по собственному усмотрению», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В 2019 году обвиняемый и пять участников организованной группы осуждены за аналогичные действия Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан к различным срокам наказания.