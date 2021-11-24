В Челябинске бывший главный энергетик МБУ «ЭВИС» предстанет перед судом за взятки от бизнесменов

Бывший главный энергетик МБУ «ЭВИС» Челябинска Денис Бабухин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Начала судебного процесса проштрафившийся коммунальщик ждет в СИЗО.

По данным следствия, находясь на должности главного энергетика муниципального учреждения, обвиняемый в 2020-м и начале 2021-го года получил взятки в размере свыше 400 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения южноуральской столицы.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего главного энергетика МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), завершено следственными органами СУ СКР по Челябинской области.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

Напомним, изначально речь велась о взятках на сумму в размере двухсот тысяч рублей от представителей двух коммерческих организаций, которые заплатили Бабухину за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов на текущий ремонт линии наружного освещения хоккейных кортов Челябинска и работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения города.

Впоследствии, в ходе расследования уголовного дела, вскрылись новые эпизоды противозаконной деятельности Дениса Бабухина. Сумма взяток выросла до 400 тысяч, в деле появился третий фигурант-взяткодатель.