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В Челябинске грабитель попал под машину

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 18 –летнего подозреваемого в грабеже салона сотовой связи. Скрываясь от стражей порядка, он попал под машину. Парень госпитализирован

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о грабеже, совершенном в салоне сотовой связи, расположенном по улице Молодогвардейцев.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор торговой точки. Она пояснила, что несколькими минутами ранее в магазин зашел молодой человек. Разбив витрину, он совершил открытое хищение четырех смартфонов известной корейской фирмы», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Молодой человек попытался скрыться с места преступления. Он начал перебегать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, где попал под колеса автомобиля. Он была задержан. Прибывшие медики его госпитализировали. Вором оказался ранее трижды судимый 18-летний местный житель. В настоящий момент в отношении парня возбуждено уголовное дело.

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Губернатор и сотрудники министерств Челябинской области наводят чистоту

23.04.2022 17:15

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

23.04.2022 15:20

В Челябинске на одном из перекрестков опрокинулся большегруз

23.04.2022 14:49

Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия

23.04.2022 14:44

С Комсомольского проспекта в Челябинске уберут велодорожки