В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому

В Челябинске Курчатовский районный суд вынес приговор предпринимателю, который положил в карман полицейскому 400 тысяч рублей. Иностранца тут же задержали. Теперь ему предстоит заплатить миллион 600 тысяч рублей штрафа.

Суд установил, что в апреле 2021 года сотрудники ОЭБ и ПК УМВД проводили рейд в Челябинске по поиску незаконных использований чужих товарных знаков. Во время проверки предприниматель предложил должностному лицу не изымать продукцию и освободить его от ответственности. С этими словами иностранец положил в карман сотрудника 400 тысяч рублей в виде взятки.

«После дачи взятки осужденный был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Иностранца признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).