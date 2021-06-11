11.06.2021
Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу
11.06.2021
В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор
11.06.2021
Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
11.06.2021
В Челябинске отключили светофоры
10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
18.03.2021
Житель Екатеринбурга арестован за передачу взятки начальнику ГИБДД по Пластовскому району
14.10.2019
В Челябинске свидетель по уголовному делу дал взятку полицейскому
06.07.2018
За взятку еманжелинскому полицейскому гадалку отправили за решетку
04.04.2018
В Челябинске арестован большой полицейский из управления по делам миграции
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021