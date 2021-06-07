В Челябинске ищут парня, избившего пожилого мужчину

В Челябинске ищут молодого человека, который набросился с кулаками на пенсионера. Конфликт, который перерос в нападение, попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек пытался перелезть через забор, установленный возле жилого дома. Там же оказался пожилой мужчина, который сделал парню замечание.

После агрессивный молодой человек набросился на пенсионера с кулаками. Нападение заметили водитель и пассажиры легковушки, которая начала отъезжать с автостоянки. Из машины выскочили трое парней, которые остановили нападавшего, повалив его на асфальт.

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«С дедушкой все относительно в порядке, к счастью, больших проблем со здоровьем нет, ушибы, ссадины. Родственники в данный момент ищут этого любителя повоевать с заборами и пожилыми людьми», - написал в группе «ВЧурилово» Владимир Бартых.

При этом заявления в полицию по данному инциденту не поступало.

«По видео, размещенном в сети «Интернет», организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Мы призываем пострадавшего мужчину или его родственников обратиться в отдел полиции», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.