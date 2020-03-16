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В Челябинске ищут подельника грабителя в маске, укравшего сейф

Происшествия
Сегодня, 11:36

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Курганской области, который вместе с подельником своровал из офиса сейф. Его напарнику удалось скрыться.

15 марта около половины второго ночи наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии получил сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов, расположенных на улице Героев Танкограда.

«Сотрудником службы безопасности по средствам системы видеонаблюдения на территории предприятия замечены двое мужчин, лица которых были закрыты масками-балаклавами. По его словам, они разбили окно с улицы в кабинете руководителя, забрались внутрь и похитили оттуда сейф. При отработке близлежащей территории бойцы вневедомственной охраны обнаружили подозреваемых. При виде патрульного автомобиля они бросили сейф на землю и попытались скрыться», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать одного из беглецов. Им оказался ранее судимый житель Курганской области. На место вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

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