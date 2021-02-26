В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек
В Челябинске произошло возгорание в торговом комплексе «Алмаз». По предварительным данным, происходило тление утеплителя.
Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, информация поступила по номеру 112. Подразделения МЧС выехали по повышенному номеру сложности пожара –«Пожар №3». Производится проверка помещений и эвакуация. Эвакуировано 890 человек.
По предварительным данным, происходило тление утеплителя на подземной парковке. Работа подразделений МЧС продолжается.