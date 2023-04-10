В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб

В Челябинске автомобиль Лада Калина врезался в трактор, который выполнял работу по чистке разделительной полосы. Водитель легковушки погиб. Предположительно, он мог отвлечься на гаджет.

Авария со смертельным исходом произошла на Свердловском тракте.

«Водитель, управления автомобилем Лада Калина, двигаясь по дороге Северный луч от Свердловского тракта в сторону улицы Хлебозаводской по крайней левой полосе, совершил наезд на трактор «Коматсу», который выполнял работу по чистке разделительной полосы. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля Лада Калина», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Не исключено, что во время движения водитель легковушки мог отвлечься на сотовый телефон.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров на дороге. Будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.