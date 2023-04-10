10.04.2023
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
10.04.2023
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
В Челябинске Лада протаранила трактор, водитель легковушки погиб
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
21.03.2023
На трассе в Сосновском районе столкнулись грузовики
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023