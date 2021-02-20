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В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой

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В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой

В Челябинске машина инкассаторов попала в аварию. Она столкнулась с маршруткой. Есть пострадавший.

Авария с участием двух ГАЗов произошла вечером 19-го февраля на Комсомольском проспекте.

Прямое столкновение маршрутного такси №49 и двигавшейся со встречного направления инкассаторской машины произошло на регулируемом перекрестке, при повороте маршрутки налево.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, в аварии пострадал пассажир маршрутки.

Сотрудники ГИБДД города выясняют все обстоятельства произошедшего. Виновник аварии пока не установлен.