В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой

В Челябинске машина инкассаторов попала в аварию. Она столкнулась с маршруткой. Есть пострадавший.
Авария с участием двух ГАЗов произошла вечером 19-го февраля на Комсомольском проспекте.
Прямое столкновение маршрутного такси №49 и двигавшейся со встречного направления инкассаторской машины произошло на регулируемом перекрестке, при повороте маршрутки налево.
Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, в аварии пострадал пассажир маршрутки.
Сотрудники ГИБДД города выясняют все обстоятельства произошедшего. Виновник аварии пока не установлен.