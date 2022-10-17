В Челябинске мост на Свердловском проспекте лишился элементов подсветки

В Челябинске мост через реку Миасс на Свердловском проспекте лишился элементов архитектурно-художественной подсветки.

«Благодарить» за это нужно вандалов, результат противоправных действий которых сегодня, 17-го октября, обнаружили сотрудники МБУ «Эвис».

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, по факту кражи уже подано заявление в полицию.

Челябинские власти призывают жителей бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать чужой труд. Свидетелей данного акта вандализма просят проявить гражданскую позицию и незамедлительно сообщить имеющуюся информацию правоохранительным органам.

Отметим, буквально сегодня утром, 17-го октября, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов доложил мэру Наталье Котовой, что в настоящее время все объекты инфраструктуры взяли на контроль кураторы комитета дорожного хозяйства, получившие поручение объехать областной центр и проверить мосты, путепроводы, пешеходные переходы на предмет актов вандализма.

Отметим, на прошлой неделе в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте появилась жалоба на неизвестных, исписавших Ленинградский мост. Пост был крайне эмоциональным, его автор призывал наказывать таких «деятелей» по статье «Порча государственного имущества», иначе город «так весь и будет обгажен». Вандалов, оставивших гигантский «автограф» на мосту, челябинец обозвал нехорошим словом. Такая реакция хорошо понятна: борьба с проявлениями вандализма в столице Южного Урала, кажется, не имеет конца и края, и пока в данном противостоянии «выигрывают» неизвестные «художники» и прочие их «коллеги по цеху», например, крадущие свет.

ФОТО: Комитет дорожного хозяйства Челябинска