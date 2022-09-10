В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись

В Челябинске этой ночью, десятого сентября, на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись.

Трагедия произошла в СНТ «Энергосад». Когда пожарные челябинского гарнизона прибыли на место, горел двухэтажный садовый дом, первый этаж которого – кирпичный, второй – деревянный.

«Самостоятельно, до прибытия пожарных, из опасной зоны успели выйти две женщины (характер травм уточняется, направлены на обследование в медицинские учреждение). При тушении пожара обнаружены два погибших (мужчины)», - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия работало 16 человек и четыре единицы техники.

Для выяснения причин возгорания в садовом доме туда направили испытательную пожарную лабораторию.