В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

В Челябинске облсуд на месяц снизил срок мужчине, застрелившему знакомого

Сегодня, 29 января, Челябинский областной суд снизил размер назначенного ранее наказания Сергею Трусову, который застрелил из ружья знакомого, а после закопал его тело в снегу. Теперь мужчине предстоит провести в местах лишения свободы 12 лет и 11 месяцев (вместо назначенных ранее 13 лет), сообщили в пресс-службе облсуда.

Вердикт присяжных установил, что в начале января 2019 года Сергей Трусов в районе поселка Тыелга в Миассе из-за личной неприязни дважды выстрелил из ружья в плечо и грудь знакомого. От ранений мужчина скончался.

«Желая скрыть совершенное преступление, осужденный закопал тело погибшего в снегу. Вместе с этим, Трусов неправомерно завладев снегоходом потерпевшего, совершил угон данного транспортного средства, не имея цели его хищения», - рассказали в пресс-службе облсуда.

24 сентября прошлого года Миасский суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угоне снегохода (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. А также в пользу жены и несовершеннолетних детей убитого суд взыскал моральную компенсацию в три миллиона рублей. В то же время по обвинению в умышленном уничтожении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) присяжные заседатели оправдали подсудимого в связи с его непричастностью к преступлению.

Сегодня облсуд рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Трусова в апелляционном порядке. И снизил наказание до 12 лет и 11 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на год и мять месяцев.

«Кроме того, апелляционная инстанция отменила приговор суда в части решения об отказе во взыскании с осужденного в пользу вдовы потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба 604200 рублей, передав уголовное дело в отменной части на новое рассмотрение. В остальном приговор оставлен без изменения», - добавили в пресс-службе.

При этом осужденный и его защита настаивали на оправдании Трусова, которые не признал свою вину во время судебного следствия. А гособвинитель представитель потерпевшей стороны настаивали на удовлетворении имущественных требований вдовы погибшего.

Приговор вступил в законную силу.