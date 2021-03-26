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В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды

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В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды

Челябинский областной суд огласил приговор 52-летнему главарю банды и двоим соучастникам 28 и 29 лет, которые совершали нападения на ломбарды и ювелирные магазины. Совокупный ущерб составил 23 миллиона рублей.

Суд установил, что в 2013 году 52-летний мужчина создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошел его сын и трое друзей сына.

С 2013 по 2015 годы банда совершила девять разбойных нападений на ломбарды и ювелирные магазины в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске и Кургане.

«Совокупный ущерб от преступлений составил около 23 миллионов рублей, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Злоумышленники задержаны в 2017 году сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий».

Всех троих признали виновными по трем статьям: грабеж (п.п. «а», «б» ч.3 ст.161 УК РФ), создание устойчивой вооруженной группы (банды) и участие в ней (ч.1,ч.2 ст.209 УК РФ) и разбой (п.п. «а»,«б» ч.4 ст.162 УК РФ).

Суд отправил главаря банды на 15 лет в колонию особого режима с ограничением свободы на два года, а также назначил выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Одному соучастнику назначили 14 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Второму - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Им также предстоит выплатить штрафы в 400 и 450 тысяч рублей соответственно.

Других участников ОПГ осудили в 2019 году, так как они заключили досудебное соглашение. Каждого из них приговорили к 10 годам лишения свободы.