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В Челябинске оператор такси украл банковскую карту клиента

В Челябинске задержан сотрудник такси, который украл банковскую карту клиента. Он оставил ее в машине, водитель оказался порядочным и отдал ее сотруднику офиса, чтобы тот вернул ее пассажиру, но мужчина решил ей воспользоваться и потратить чужие деньги на новогодние покупки.

В полицию Курчатовского района обратился местный житель, который сообщил о том, что оставил в такси банковскую карту, а потом ему пришло сообщение, что с его счета списаны деньги. Сумма ущерба составила 3700 рублей, подозреваемый задержан.

«Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший оставил банковскую карту в такси. Водитель привез ее в офис и попросил одного из сотрудников найти клиента и отдать ему карту. Однако сотрудник этого не сделал и воспользовался картой по своему усмотрению, совершив в магазинах несколько покупок», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.