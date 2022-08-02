В Челябинске пассажирский автобус врезался в отель «Виктория»

В Челябинске водитель пассажирского автобуса вылетел на полосу встречного движения, протаранил припаркованную иномарку и врезался в крыльцо гостиницы «Виктория».

Авария произошла утром второго августа на улице Молодогвардейцев.

«Водитель автобуса Нефаз двигался по Комсомольскому проспекту, на пересечении с улицей Молодогвардейцев он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на стоящий автомобиль Опель Мокка. От удара автомобиль Опель совершил столкновение с автомобилем Лада гранта. После чего автобус Нефаз и Опель Мокка совершили наезд на металлическое ограждение, где Опель остановился, а автобус продолжил движение и совершил наезд на крыльцо гостиницы «Виктория», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

В результате ДТП травмы получили два пассажира автомобиля Опель Мокка. В автобусе пассажиров не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Госавтоинспекцией устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.