В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома

Полиция Челябинска проводит проверку по факту дебоша подростков во дворе за рестораном «Уральские пельмени», в ходе которого один из них достал пистолет и стал угрожать местному жителю.

Инцидент произошел первого сентября во дворе дома, в котором расположен ресторан «Уральские пельмени». Местные жители в социальных сетях сообщили, что группа пьяных подростков обосновалась на детской площадке. Парни ругались матом. Один из местных жителей возмутился и сделал им замечание, на что один из парней достал пистолет и угрожал начать стрельбу.

«В отделе полиции «Центральный» сообщение о конфликте во дворе зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

За последние дни это далеко не первый случай, когда подростки в Челябинске разгуливают с оружием. 29 августа компания молодежи ночью устроила стрельбу под окнами жилого комплекса в Челябинске. Шумная компания таким образом ответила на просьбу местных жителей не шуметь.