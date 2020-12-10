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В Челябинске полицейские задержали псевдосоцработников

В Челябинске активизировались псевдосоцработники. Дамы работали вдвоем. Одна отвлекала жертву, а вторая в это время похищала деньги и ценные вещи. Мошенницы задержаны, полицейские ищут всех пострадавших от их действий.

В полицию Ленинского района Челябинска обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что к ней в квартиру пришли две женщины. Они представились социальными работниками. Пенсионерка впустила их в квартиру. И в то время, пока одна из них отвлекала хозяйку квартиры разговорами, вторая похитила мобильный телефон и 250 000 рублей. Пропажу сбережений потерпевшая обнаружила только после ухода псевдосоцработников.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жительницы Челябинска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Также полицейскими установлена причастность задержанных к совершению еще трех хищений денежных средств на территории Курчатовского района и Центрального районов.

Подозреваемые также под видом соцработников проникли в квартиры к пенсионерам, где под предлогом обмена денежных знаков банка России на купюры нового образца, похитили у потерпевших денежные средства.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мошенники сейчас идут на разные уловки. Они представляются сотрудниками ФСБ, полиции, администрации, службы безопасности банков.

«Помните, что ни в коем случае не следует открывать дверь каким-либо псевдосотрудникам. При их приходе, необходимо проверить у них наличие документов, позвонить в службу, сотрудником которой он представляется и узнать, действительно ли его направляли к Вам. И следует помнить, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому», - сказал заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Михаил Хурлет.

Челябинцев, пострадавших от действий задержанных мошенниц, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.